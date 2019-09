Koning Filip bezoekt “stopcontact op de Noordzee” Schakelplatform heeft het vermogen van een grote kerncentrale Klaas Danneel

10 september 2019

20u12 0 Brugge Koning Filip heeft vanmiddag een bezoek gebracht aan het eerste stopcontact op de Noordzee, zo noemt netbeheerder Elia het platform toch. Het ligt 40 kilometer voor de kust van Zeebrugge en zal elektriciteit van een aantal windmolenparken bundelen en van daaruit aan land brengen. “Efficiënter, en het garandeert de elektriciteitsbevoorrading”, zegt Elia.

Het schakelplatform is met het blote oog op de Zeedijk niet te zien. Vanuit de haven van Zeebrugge is het zo’n anderhalf uur varen. Maar het kan ook sneller, met een helikopter ben je er in minder dan een kwartier. De constructie is op 41 meter hoogte immers voorzien van een landingsplaats. Op die manier bracht Koning Filip vanmiddag een kort bezoek. “Dit is het beste zicht dat je kunt hebben. Heel indrukwekkend”, zei Koning Filip tijdens de rondleiding.

Efficiënter

Het onbemand platform zal elektriciteit van 4 windparken bundelen en aan land brengen in Zeebrugge via drie dikke kabels onder de zeebodem: elk 28 centimeter diameter, de dikste onderzeese kabels in de Noordzee. Bij de meeste windparken nu loopt telkens één aparte kabel tussen de windmolens en het vasteland. “De kabels bundelen is efficiënter dan allemaal individuele kabels”, zegt Tom Pietercil, projectmanager van netbeheerder Elia. “Bovendien garandeert het platvorm een constante elektriciteitsbevoorrading. Als één van onze drie kabels uitvalt, kunnen de andere twee overnemen.”

Kerncentrale

Het vermogen van het platform kun je vergelijken met een grote kerncentrale. Elia noemt de realisatie een absolute mijlpaal in de ontwikkeling van windenergie op de Belgische Noordzee. De 130 kilometer aan transportkabels zijn aangesloten op het hoogspanningsstation van Elia in Zeebrugge. Van daaruit wordt de stroom in onze huizen gebracht via het transmissie- en distributienet. “Het project werd in amper twee en een half jaar gerealiseerd. In maart 2016 werden de eerste afspraken met de overheden gemaakt en nu is alles voor de deadline klaar”, zegt Chris Peeters, CEO van Elia.

Cijfers

Het platform zit met vier palen tot een diepte van 60 meter in de zeebodem verankerd. Voor de installatie zijn maar liefst 40 schepen ingezet. Er hebben op het hoogtepunt van het project 50 mensen aan gewerkt, voor alles samen één miljoen werkuren. Het nieuwe stopcontact van de Noordzee heeft 350 miljoen euro gekost. Toch zal dat volgens Elia onze energiefactuur niet duurder maken.