Kompaan van coronaspuwer riskeert jaar cel, omdat hij conducteur zou bedreigd hebben met mes Siebe De Voogt

17 augustus 2020

16u33 2 Brugge Een 24-jarige man uit het Luikse riskeert in de Brugse rechtbank 1 jaar cel voor het bedreigen van een conducteur. O.D. werd aan het begin van de coronacrisis opgepakt in het Brugse station. Zijn kompaan bespuwde er de politie en werd intussen geïnterneerd.

De twee twintigers zetten op zondagnamiddag 29 maart de IC-trein tussen Welkenraedt en Oostende op stelten. Een conducteur stelde bij een controle vast dat beiden geen vervoersbewijs op zak hadden. In een zetel waren bovendien krassen getrokken. De jongste begon plots amok te maken tegen de conducteur. Hij brak het kastje van de intercom open en begon door de luidsprekers in de trein een scheldtirade af te steken. Volgens het openbaar ministerie haalde zijn kompaan O.D. (24) een vouwmes boven en bedreigde daarmee de conducteur. Die vluchtte weg en sloot zich op in een coupé.

Geïnterneerd

In het station van Brugge stonden enkele leden van het speciaal opgerichte Quick Response Team Corona de trein op te wachten. De twee mannen gaven zich echter niet zomaar over. De jongste spuwde in de richting van de agenten, iets wat in coronatijden bijzonder ernstig werd genomen. Hij en zijn kompaan werden aangehouden door de onderzoeksrechter.

De coronaspuwer werd door de gerechtspsychiater ontoerekeningsvatbaar verklaard en geïnterneerd door de raadkamer. Enkel O.D. moest zich zo maandagmorgen voor de correctionele rechtbank verantwoorden. Het openbaar ministerie vorderde een jaar cel voor de man, die al een zwaar strafblad met zich meezeult. Zijn advocaat Kris Vincke drong aan op een straf met uitstel. “Mijn cliënt had absoluut niet de bedoeling om die conducteur te bedreigen", pleitte hij. “Het mes was zelfs niet opengeplooid. Ik heb nog nooit geweten dat iemand, zuiver voor het dragen van een wapen, vijf maanden in voorhechtenis zit.”

Vonnis op 28 augustus.