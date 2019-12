Komiek Willy Lustenhouwer krijgt eigen plein in Brugge: “Hij zou zo fier geweest zijn” Nieuw pleintje op de site van het oud-militair hospitaal wordt de locatie Bart Huysentruyt

06 december 2019

18u20 0 Brugge De Brugse cabaretier Willy Lustenhouwer, die vijftien jaar geleden overleed, krijgt binnenkort een plein in de binnenstad naar zich vernoemd. Dat is het resultaat van een petitie, waar meer dan 1.200 mensen hun handtekening op plaatsten. Dochter Marina Lepouter is in de wolken met het nieuws. “Willy zou zo fier geweest zijn”, zegt ze.

In januari van dit jaar overhandigde Koen De Brabander, in naam van de Brugse vzw Amicom, een petitie aan burgemeester Dirk De fauw (CD&V) en schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). Daarin vroegen 1.200 mensen om een straatnaam voor tv-presentator en cabaretier Willy Lustenhouwer. Het verzoek werd toen overgemaakt aan de Commissie voor Toponymie en Straatnamen in Brugge. “Die commissie buigt zich over een heleboel namen”, zegt Nico Blontrock. “Het is dus zeker niet makkelijk om daaruit gekozen te worden. Bovendien komen er in Brugge niet zo veel nieuwe straten bij.”

Binnenstad

Maar dat is wel het geval voor de site van het oud-militair hospitaal in de Peterseliestraat. Die gebouwen worden de komende jaren omgevormd tot een handels- en woonproject. De sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo realiseert er een restauratie én een nieuwbouw. In het midden komt er een nieuw plein en daar werd nog een naam voor gezocht. “Aangezien de site zich in de binnenstad bevindt, vonden we dit een geschikte plaats voor een Willy Lustenhouwer-plein”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “We wilden zijn naam toch zeker in de binnenstad zien verschijnen. De volgende maanden moet dit voorstel wel nog langs de gemeenteraad passeren, maar we voorzien geen problemen.”

Guido Gezelle

De keuze voor een plein valt in goede aarde bij de vzw Amicom. Koen De Brabander is tevreden: “Het is mooi dat de stad Brugge het idee genegen is om Willy Lustenhouwer passend te eren. Zijn naam zal mooi passen in een indrukwekkend rijtje aan pleinen in de stad, denk maar aan Guido Gezelle, Jan Van Eyck of Simon Stevin.” Ook Willy’s dochter Marina Lepouter is in de wolken met het nieuws. Zij ontving al een straatnaambord als voorbeeld. “Willy zou heel erg fier geweest zijn, mocht hij dat weten”, zegt ze. “Ik ben het alvast in zijn plaats. Iedereen weet dat dit een droom is voor mij. Het is de ultieme erkenning van de stad voor het werk van mijn vader. Ik ben ook heel blij met de locatie.”

Honderd jaar

Wanneer het plein de definitieve naam krijgt, is nog niet helemaal zeker. Dat zal allicht pas zo zijn als het hele bouwproject er afgerond is. In 2020 is het precies honderd jaar geleden dat Willy Lepouter, ofwel Willy Lustenhouwer, geboren werd.