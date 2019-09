Kom zondag fruit plukken in Chartreuzinnenbos en Beisbroek: “Wees er vroeg bij” Bart Huysentruyt

13 september 2019

14u22 3 Brugge In het Chartreuzinnenbos en Beisbroek kan je zondag tussen 10 en 16 uur fruit plukken.

In het Chartreuzinnenbos staat een prachtige hoogstamboomgaard van ruim 2 hectare. Deze boomgaard bevat een collectie van 170 vruchtbomen, samengesteld met oude rassen waaronder 75 variëteiten aan appels en 32 perenrassen. Het publiek mag - alleen nu zondag - komen plukken. Er is door de drie opeenvolgende droge zomers wel minder fruit voorradig dan de vorige jaren. Elk gezin mag een mandje met fruit vullen. “Ook dit jaar verwachten we veel volk en ik roep op om vroeg langs te komen", zegt schepen van Groen Mercedes Van Volcem (Open Vld). “We stellen enkele plukstokken ter beschikking om het hoger hangend fruit te pakken te krijgen. Mensen mogen gerust zelf hun eigen stok meebrengen.”

Parkeren kan enkel aan de parking Doornstraat, van waar bewegwijzering tot aan de boomgaard is. Het overige fruit zal naar sociale projecten gaan. “Het is mijn bedoeling om in de toekomst ook in de 15 andere Brugse boomgaarden een fruitpluk toe te laten", aldus Van Volcem.