Kom op tegen Kanker niet opgezet met flyeractie tegen nieuw Clubstadion waarin hun naam wordt gebruikt

18 september 2020

08u05

Bron: Eigen berichtgeving, KW 1 Brugge Kom op tegen Kanker is niet opgezet met de flyeractie van Leefbaar Sint-Andries. De actiegroep gebruikt de naam van de stichting om geld te ronselen, terwijl dat absoluut niet de bedoeling kan zijn. Als de flyers niet worden teruggehaald, overwegen ze gerechtelijke stappen.

De actiegroep is gekant tegen de komst van een nieuw Clubstadion en wil via crowdfunding 25.000 euro ophalen om advocaten te kunnen betalen. Daarvoor deelden ze initiatiefnemers 5.000 flyers uit in de buurt. “Als er meer geld wordt opgehaald, gaat dat integraal naar Kom op tegen Kanker”, is de duidelijke boodschap. Dat laatste valt niet in goede aarde bij de hulporganisatie. Dat was dinsdag al duidelijk toen de flyeractie bekend raakte. Bij Kom op tegen Kanker waren ze niet op de hoogte dat hun naam zou betrokken worden in de actie en benadrukken ze niet betrokken te willen worden in een conflictsituatie. Er wordt nu gevraagd aan Leefbaar Sint-Andries om alle promotiemateriaal terug te halen. Gebeurt dat niet, volgen mogelijk verdere stappen.