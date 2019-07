Kom genieten van adembenemend zicht op haven vanop het terras van de ABC-toren Bart Huysentruyt

07 juli 2019

09u08 0 Brugge Nog tot 15 september kan je op weekdagen tussen 8 en 16.30 uur op het boventerras van de ABC-toren genieten van adembenemende zichten over de haven en Brugge.

Dan is het terras op de zevende verdieping immers publiek toegankelijk. De ABC-toren, ofwel het nieuwe cruisegebouw langs de Rederskaai in Zeebrugge, verwelkomt jaarlijks 145 cruiseschepen en is ook de thuis van het rooftoprestaurant Njord. Op de zevende verdieping bevindt zich ook het bezoekerscentrum, waar je meer te weten komt over de haven van Zeebrugge. Je kan er onder meer kijken naar een film van regisseur Wim Robbrechts.