Kok Tom Migom viert 25 jaar in Crowne Plaza Bart Huysentruyt

25 oktober 2019

13u27 0 Brugge Het Brugse hotel Crowne Plaza op de Burg zette kok Tom Migom in de bloemetjes. Hij werkt precies een kwarteeuw voor de zaak.

Tom Migom is in 1994 gestart als kok, een functie die hij tot het jaar 2000 vervulde. Daarna ging hij aan de slag in het magazijn, waar hij verantwoordelijk werd voor de ‘food and beverage’. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en dus koos hij na zes jaar opnieuw voor de keuken, waar hij tot nu de rechterhand is van chef-kok Dirk Vandenbosch. Tom Migom is binnen de keuken vooral bekend als een fan van Club Brugge en de rockband Status Quo. Hij woont in Varsenare. Algemeen manager Lukas Bakx kwam zijn gevierde werknemer verrassen met een lunch en een oorkonde.