Koffiebar mag één filiaal heropenen, twee andere niet

09 mei 2020

Kafka in West-Vlaanderen. Koffiebar IzyCoffee, met drie vestigingen in de provincie, mag in één stad z'n filiaal heropenen voor takeway, maar in de twee andere steden niét. "We hebben bewust een tijdje gewacht om de afhaaldienst herop te starten, omdat de coronacijfers in de ziekenhuizen nog niet onder controle waren. Veiligheid stond altijd voorop. Maar nu de cijfers in dalende lijn zitten, wilden we het werk hervatten", zegt eigenaar Bart Buyse. Burgemeester van Izegem Bert Maertens (N-VA) zette het licht op groen, omdat IzyCoffee als voedingszaak geregistreerd staat - je kan er immers ook wraps, broodjes en taartjes krijgen. "Een ministerieel besluit stelt dat koffiebars open mogen als ze er een maaltijd bij serveren. Maar op een platform waarop lokale besturen vragen mogen stellen aan de overheid, staat dan weer dat het niét zou mogen. Heel verwarrend. Nu, van ons mag het." De burgemeesters van Tielt en Torhout zien dat anders. "Als ik een koffiebar toelaat om te heropenen, dan weet ik niet welke argumenten ik heb om cafés te verbieden dranken aan te bieden via takeaway", zegt Kristof Audenaert (CD&V) van Torhout. (BHT)