Koffiebar en chocolatier werken samen voor unieke ‘slow coffee’ in Knoks restaurant Bart Huysentruyt

27 januari 2020

20u28 0 Brugge De Brugse koffiebar Cafuné en de Knokse chocolatier David Maenhout van Chocolatier M slaan de handen in elkaar voor een nieuwe koffiebereiding. Dat doen ze op vraag van het nieuwe restaurant Caillou in Knokke.

Chef Sander Van De Walle wil immers een kwaliteitsvol einde van het restaurantbezoek in zijn nieuwe zaak en was daarvoor op zoek naar iets unieks. “Naast de gewone koffie, serveren we nu ook ‘slow coffee’”, zegt hij. “Het is een moment om te onthaasten. De koffiebranderij van Max in Brugge dient perfect voor deze creatie. De koffiebonen komen uit Rwanda, Burundi en Kenia. Voor de bijhorende chocolade zorgt Chocolatier M.”