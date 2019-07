Koffiebar Cafuné heeft eigen micro-branderij: “Topchefs zijn héél enthousiast” Klanten kunnen de branderij achterin de zaak ook bezoeken Bart Huysentruyt

12 juli 2019

14u26 0 Brugge De Brugse koffiebar Cafuné in de Academiestraat pronkt met een unieke micro-branderij, waar ze hun eigen koffiebonen roosteren. Topchefs als Frederik Deceuninck van sterrenzaak Sel Gris of Sander Vande Walle, vorig jaar nog de beste chef van België, zijn sindsdien grote fan. “Ik denk dat we de hoogste kwaliteit van België serveren", zegt Elliott Szechtman.

Ruim drie jaar geleden zijn Elliott Szechtman (28) en Maaike Janssens (31) met de hippe koffiebar Cafuné gestart. Sindsdien gaat het de zaak voor de wind. Naast de toeristen vinden ook steeds meer Bruggelingen hun weg naar Cafuné. “We zijn bijzonder tevreden, want in het begin was er nogal wat scepsis. Vlaanderen is sowieso wat conservatiever bij de opstart van nieuwe zaken, maar ik denk dat we erg geapprecieerd worden voor onze eigen keuzes en vooral: de koffie is uitstekend", lacht barista Elliott Szechtman.

Sinds enkele maanden heeft hij er in zijn koffiebar een opvallende machine bij: een micro-koffiebranderij. “Onze bonen komen uit landen als Guatemala, Peru en Brazilië. Ze worden heel zorgvuldig en volgens de hoogste kwaliteitseisen geselecteerd. Die groene bonen gaan deze machine in, waar ze bruingebrand worden. De aroma’s zijn heel divers en we waken erover dat alleen de beste bonen overblijven. Enkel zo kunnen we de topkwaliteit behouden. Er is geen sprake van massaproductie, want we willen bewust kleinschalig blijven.”

Dat de koffiebonen van Cafuné niet onopgemerkt blijven, bewijst de interesse van topchefs. Zo werkt Cafuné binnenkort samen met Frederik Deceuninck van sterrenzaak Sel Gris in Duinbergen. De Brugse koffie zal er straks geserveerd worden. En ook Sander Vande Walle, vorig jaar nog verkozen tot de beste chef van België en jarenlang actief in het Hof van Cleve bij Peter Goossens, wil samenwerken. Vande Walle opent later dit jaar zijn eigen toprestaurant in Knokke-Heist en gaat daarvoor in zee met Cafuné.

“We werken momenteel ook met Ran Van Ongevalle van de nieuwe cocktailbar Palo Cortado in Brugge voor de creatie van een heel complexe cocktail”, vertelt de barista, die met zijn zaak onlangs nog verkozen werd tot één van Belgiës beste koffiebars en koffiebranderijen. Cafuné draagt ten slotte ook het label ‘Handmade in Brugge’, als echt ambachtsproduct van de stad. “Met dit handgemaakte toestel kunnen we de topkwaliteit leveren voor een goed eindresultaat", vertelt Szechtman. “Het is in Duitsland vervaardigd en volledig op onze maat geleverd. We willen onze klanten ook laten zien hoe het werkt. Je kan vanuit de zaak de micro-branderij zien staan, maar mensen mogen gerust tot achterin komen. Ik leg met plezier uit waarom we zo werken.”