Knip in Doornstraat en Sparrenstraat uitgesteld door coronavirus: “De voorbereiding verloopt niet ideaal” Bart Huysentruyt

06 april 2020

10u38 0 Brugge De proefprojecten met een knip in de Doornstraat in Sint-Andries en de Sparrenstraat in Assebroek zijn uitgesteld tot vermoedelijk half augustus. De ingrepen waren gepland tegen het sluipverkeer in die straten.

Eerder dit jaar gaf het stadsbestuur goedkeuring om twee straten te knippen. “We willen zo een rustiger én veiliger fietstraject tussen Brugge en Varsenare realiseren in Sint-Andries. In de Sparrenstraat in Assebroek willen we de hoge snelheden van het verkeer bannen”, legt burgemeester Dirk De fauw (CD&V) nog eens uit. Omwille van de coronamaatregelen verloopt de voorbereiding van beide proefprojecten niet onder ideale omstandigheden. “Bovendien weten we niet of we de komende weken de politie kunnen inzetten om dit proefproject optimaal op te volgen”, vervolgt De fauw. “Het stadsbestuur stelt daarom beide proefprojecten uit tot vermoedelijk half augustus. Uitstel maar geen afstel, dus. De buurtbewoners zullen eind juni nog een bewonersbrief met de nieuwe timing en de beloofde praktische toelichting ontvangen.”