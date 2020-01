Klimzaal, kinderdagverblijf en stadscafé: zo gaat Brugse stationsomgeving eruitzien Bart Huysentruyt

08 januari 2020

14u20 2 Brugge De Brugse stationsomgeving gaat er de komende jaren helemaal anders uitzien. Twee nieuwe kantoorblokken zullen ruimte bieden aan een klimzaal en een kinderdagverblijf. De bovenste verdieping van de parking wordt dan weer groener met plaats voor een stadscafé. “We willen er een levendige buurt van maken”, zegt schepen van Wonen Franky Demon (CD&V).

De grijze omgeving aan de voorzijde van het station moet er binnen een paar jaar helemaal anders uitzien. De stad heeft een plan klaar, in samenspraak met ontwikkelaar GL, om de omgeving aantrekkelijker te maken. Dezelfde ontwikkelaar realiseerde al twee grote appartementsblokken naast het stationsgebouw. Er kwam ook een Radisson Blu-hotel bij. In het verlengde van die gebouwen bouwt GL er straks nog twee gebouwen bij. “Geen woonblokken meer", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). “Dit keer gaan we voor assistentiewoningen, een kinderdagverblijf en zelfs een klimzaal. We willen meer volk naar hier krijgen.”

Park en waterpartij

De omgevingsvergunning voor die twee gebouwen wordt straks ingediend. Dat betekent dat de bouw snel kan starten. Daarna zal diezelfde ontwikkelaar ook de grijze parking aanpakken. “Er verdwijnen geen parkeerplaatsen, maar ze worden anders ingedeeld”, zegt Demon. “We willen vooral dat de parking een stuk groener wordt. We willen er een parkje, met een waterpartij en plaats voor een stadscafé. Om parkeerplaatsen te compenseren, komt er onder de twee nieuwe gebouwen een publieke ondergrondse parking bij.”

Flats behouden uitzicht

In het masterplan is er ook plaats voor meer handel en horeca langs de Cantrellweg: dat is nabij de inrit van de huidige parkeertoren van het station. “Zo krijgt de parking een ander gezicht”, zegt Demon. “Wie nu langs de R30 passeert, ziet enkel een parkeergebouw. De nieuwe functies zullen zorgen voor meer beleving. Dat kunnen ook woningen zijn, of kantoren. De hoogte van die gebouwen zal beperkt zijn, want we willen niet dat de mensen die een appartement kochten naast het station, hun huidige uitzicht verliezen.”

Bombardier

Later komt er ook nog een voetgangersbrug over de R30, die het stationsplein met het Koning Albert I-park zal verbinden. De stad wil ook een veilige verbinding realiseren tussen de blokken van ‘Nieuw Brugge’ en de nieuwe VTI-campus nabij de bedrijfssite van Bombardier. “Er zijn nog wat aanpassingen nodig aan ruimtelijke uitvoeringsplannen”, zegt Demon. “Als we alles willen realiseren, zullen we misschien wel tien jaar verder zitten. Maar de intenties zijn duidelijk én we hebben een ontwikkelaar die mee stapt in het verhaal. Bovendien kost deze ontwikkeling de stad geen cent.”