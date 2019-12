Klimaatactivist Wouter Mouton krijgt navolging: Grootouders voor het Klimaat start afdeling in Brugge Bart Huysentruyt

20 december 2019

13u36 0 Brugge De burgerbeweging Grootouders voor het Klimaat start in januari met een eigen afdeling in Brugge. Het is een reactie op de al maandenlange actie van klimaatactivist Wouter Mouton in het centrum van Brugge.

De Bruggeling is momenteel bezig met een hongerstaking, onder meer op de Markt en de Burg, om zo aandacht te vragen voor het klimaatprobleem. De burgerbeweging zegt de Bruggeling te steunen. Grootouders voor het Klimaat is eerder dit jaar opgestart met een colloquium in het Vlaamse parlement, in aanwezigheid van Anuna de Wever en Kyra Gantois.

“De ernstige bezorgdheid om de wereld die we voor onze kleinkinderen achter laten blijft de drijfveer”, zegt Koen Platevoet van Grootouders voor het Klimaat. Op 6 januari gaan ze van start in Brugge en omgeving. “We plannen we een eerste actie op zaterdag 21 december”, zegt Platevoet. “Sinds deze zomer staat Wouter Mouton bijna dagelijks in Brugge om mensen aan te spreken over de klimaatcrisis. Het beeld met zijn kartonnen bord ‘What do you do to fight climate change’ is ondertussen al wereldwijd gegaan en leverde boeiende gesprekken op. Wij zullen hem zaterdag steunen en dragen witte hesjes.”