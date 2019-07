Kleuter- en omnisportkampen stevenen af op record Bart Huysentruyt

18 juli 2019

17u15 0 Brugge Met 832 kinderen stevenen de kleuter- en omnisportkampen in Brugge dit jaar af op een record.

“De kampen zijn bijna volzet, enkel bij de kleuterkampjes zijn nog wat plaatsen vrij”, zegt schepen van Jeugd Franky Demon (CD&V). In 2019 telt Brugge - verspreid over 13 weken - 9 kamplocaties, die begeleid worden door 60 kwalitatief opgeleide monitoren. De grootste stijging in deelnames situeert zich bij de groep 7- tot 12-jarigen, gevolgd door de tieners. In 2015 telden de kampen nog 548 deelnemers, dit jaar zijn dat er 832. Brugge werkt voor de kampen samen met KAVVV & Fedes. De samenwerking is onlangs verlengd tot 2023.