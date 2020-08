Klein ‘tentenkamp’ opgerold in Zeebrugge: politie treft matrassen en slaapmateriaal aan Mathias Mariën

17 augustus 2020

08u49 2 Brugge Langs de Lanceloot Blondeellaan ontdekte de politie zondagmiddag een kleine verblijfplaats voor transmigranten in een bosje.

De politie had informatie dat er zich op die plaats transmigranten schuilhielden en trof ter plaatse matrassen en ander slaapmateriaal aan. De dag voordien hadden ze de plaats al gescreend met een drone. Mensen troffen ze er zondagmiddag evenwel niet meer aan. Even later kon de politie wel een groepje van een tiental personen aantreffen op straat die aan het kampje worden gelinkt.