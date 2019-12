Klavertje vier is logo van ‘Sacred Books’, dat oude kloosters toegankelijk wil maken voor bezoekers Bart Huysentruyt

16 december 2019

20u15 0 Brugge In de karmelietenkerk te Brugge is het logo van ‘Sacred Books, Secret Libraries’ gepresenteerd door ontwerper kalligraaf en kunstenaar Brody Neuenschwander. Het project heeft als doel meer bezoekers te gidsen door het Engels Klooster en het Karmelietenklooster.

Het logo lijkt op een klavertje vier. “Dat is een motief dat in de middeleeuwen heel frequent werd gebruikt in de architectuur, in glas-in-lood, in het verluchten van boeken en in andere kunstvormen”, zegt Brody Neuenschwander. Zijn ontwerp bestaat uit vier cirkels die elkaar overlappen en samen een gelobd kruis vormen. “Dit kan zowel naar de kruisdood van Christus als naar de vier evangelisten verwijzen. Maar het kan ook beschouwd worden als een referentie naar de goddelijke geometrie die aan de basis ligt van het universum. Daarom is het klavertje vier zowel een symbool van de hemel als van de aarde.” De stijl van de letters in het logo van ‘Sacred Books’ is gebaseerd op een samensmelting van klassieke en vroegmiddeleeuwse kalligrafische stijlen. De klimop, ook een veel voorkomend motief in de middeleeuwse kunst, staat voor eeuwige vernieuwing.

‘Sacred Books, Secret Libraries’ is een hefboomproject van Toerisme Vlaanderen en opent op 20 februari 2020 het Engels Klooster en het klooster van de Ongeschoeide Karmelieten voor bezoekers. Zeventig gemotiveerde kandidaat-gidsen gingen in op de uitnodiging om deel te nemen. De geleide bezoeken zullen plaatsvinden in beide kloosters op maandag, woensdag, donderdag en zaterdag, telkens om 10 uur, 14 uur en 15 uur. Een bezoek, onder leiding van een gids, duurt een uur en eindigt in de voormiddag met een ontmoeting met een religieuze.