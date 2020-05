Klassieker van Red Zebra duikt op in Antwerpen: “Blijf in uw kot, maar dan in het Engels” Bart Huysentruyt

06 mei 2020

10u29 0 Brugge Opmerkelijk beeld in het centrum van Antwerpen waar een student een affiche maakte met een aangepaste titel van de klassieker van de Brugse band Red Zebra. ‘I can’t live in a living room’ wordt op de affiche ‘I live in a living room’, verwijzend naar ons kot.

Het was radio- en tv-maker Marcel Vanthilt die de affiche op zijn Facebookprofiel deelde. Meteen ontplofte de mailbox van Red Zebra-frontman Peter Slabbynck. “Het heeft alles te maken met een actie waarbij reclamepanelen ter beschikking gesteld worden van kunstenaars en kunststudenten”, zegt Slabbynck. “Daarbij werd hen gevraagd in te spelen op deze coronatijden. Eén van de studenten gebruikte daarvoor ons bekendste nummer. Ik ben natuurlijk best blij met de extra publiciteit, al vind ik wel dat de student beter vooraf toestemming gevraagd had. Die zou hij trouwens zonder problemen gekregen hebben.” Intussen zijn er al fans die vragen of de affiche ergens verkrijgbaar is. “Misschien een goed idee om er verder iets mee te doen”, zegt Slabbynck. Die belooft nu komend weekend een nieuwe tekstversie van zijn klassieker te presenteren. “Tenzij weer een verrassing opduikt”, glimlacht hij.