Kiwanis haalt Jef Neve naar Concertgebouw om 20ste verjaardag te vieren Bart Huysentruyt

12 september 2019

08u43 0 Brugge Kiwanis Brugge Vives sluit op zondag 14 september in het Concertgebouw zijn 20ste werkjaar feestelijk af met een optreden van Jef Neve.

Het is meteen het afscheid van voorzitter Patrick Deboo, die de fakkel doorgeeft aan Frederik Crampe. In 20 jaar tijd evolueerde Kiwanis Brugge Vives naar een hechte vriendengroep, die met veel enthousiasme fundraising-activiteiten organiseert om met de opbrengst goede doelen te kunnen steunen. Zo kon er dankzij Kiwanis een houtbewerkingsmachine in de therapeutische werkplaats van de afdeling kinderpsychiatrie Sint-Lucas aangekocht worden, maar ook een nestschommel voor een afdeling van Spermalie, schommels voor de speelplaats van de Varens, een elektrische rolstoelfiets voor een afdeling van Spermalie en veel meer. Het geld wordt ingezameld tijdens een quiz, een comedyavond en een seafoodfestival in Blankenberge. Tickets voor Jef Neve zijn beschikbaar op www.ticketsbrugge.be.