Kiwanis Brugge I steunt twee goede doelen Bart Huysentruyt

17 september 2019

09u02 0 Brugge Op haar laatste vergadering heeft Kiwanis Brugge I een cheque overhandigd aan twee goede doelen. Er werd telkens een bedrag van 5.000 euro overhandigd aan de vzw Masomo en aan de vzw Tronkestik.

Daarmee kreeg de opbrengst van het jaarlijks Kreeftenfestijn van Kiwanis Brugge I een bestemming. Masomo vzw zet zich in de voor de bouw en organisatie van een school in Kolwezi, Kongo, waar 200 meisjes onderwijs krijgen. Tronkestik vzw is een educatief centrum voor gezinnen en groepen dat zich richt op de opvang en begeleiding van jongeren tussen 3 en 18 jaar. Zij zijn gevestigd in Brugge en bieden plaats aan 12 kinderen.

De vergadering van 16 september was meteen ook de laatste van Bert Cossey als voorzitter. Hij geeft eind deze maand de fakkel door aan Thomas Van Vlaanderen.