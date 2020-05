Kitesurfers massaal aanwezig op strand van Zeebrugge Bart Huysentruyt

16 mei 2020

15u13 19 Brugge Nu de watersporters opnieuw buiten mogen, gonst het van de bedrijvigheid aan surfclub Icarus in Zeebrugge, waar de kiters massaal zijn toegestroomd.

Mooi weer een aardig briesje en het opnieuw toelaten van bepaalde sporten zorgden er zaterdagmiddag voor dat het best druk was aan de Zeebrugse waterlijn. Ter hoogte van surfclub Icarus hadden, na een té lange rustperiode, zich een twintig surfers en kitesurfers verzameld om opnieuw van hun favoriete sport te kunnen genieten. Ook wandelaars vonden de weg naar het Zeebrugse strand. Voor Bruggelingen is het toegestaan om hun strand te bezoeken.