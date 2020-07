Kinepolis in Brugge opent de deuren weer: “Echte blockbusters worden pas eind augustus verwacht” Bart Huysentruyt

15u33 0 Brugge De cinemazalen van Kinepolis in Brugge zijn weer open, maar onder strikte voorwaarden. Een ticket kan je enkel online bestellen, net als popcorn en andere zoetigheden.

Je bestelling staat voor je klaar in de afhaalzone. Je mag maximum 30 minuten op voorhand de gebouwen betreden en je moet een uitgestippeld parcours volgen. In de anders gezellig drukke gangen zijn alle zetels en zitplaatsen weggenomen. Eens in de zaal mag je enkel per bubbel samenzitten. Er is steeds een lege rij tussen de bezoekers. Na afloop van de film moet je rij per rij de zaal via een uitgang op het einde de zaal verlaten. Een zaalwachter kijkt er op toe dat niet iedereen op hetzelfde moment de zaal verlaat.

Bij de volgende vertoning worden enkel de rijen die in de vorige projectie niet gebruikt werden benut. Een speciaal team van poetsers zorgt ervoor dat alles smetteloos verloopt. Voor de komende dagen reserveerden al 7.000 mensen een ticket bij de Kinepolis Groep. Cijfers per bioscoop worden niet bekendgemaakt. Maar in Brugge daagden toch wel wat enthousiastelingen op. Filmtitels als Onward en The Hunt zijn hernemingen van voor de coronacrisis. Echte nieuwe blockbusters uit Hollywood worden pas eind augustus verwacht. Mogelijk worden de komende weken enkele klassiekers zoals de Harry Potter-films van onder het stof gehaald.