Kindertekeningen toveren glimlach op gezicht van patiënten Wit-Gele Kruis Bart Huysentruyt

23 april 2020

20u05 0 Brugge Kinderen van de verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis afdeling Oostkust hebben 150 tekeningen gemaakt voor de patiënten.

Niet alleen de mama’s en papa’s van de Wit-Gele Kruis afdeling Oostkust hebben dezer dagen veel werk. Ook de kindjes van onze thuisverpleegkundigen, zorgkundigen en ondersteunende medewerkers gingen aan de slag om hun steentje bij te dragen aan het welzijn van de patiënten in deze coronatijden. Ze maakten inmiddels meer dan 150 tekeningen die hun mama’s en papa’s kunnen afgeven aan patiënten die vandaag de dag wat eenzaam zijn. Veel patiënten wonen namelijk alleen of kunnen vandaag de dag geen bezoek meer krijgen van hun familieleden en vrienden. Vaak zijn onze thuisverpleegkundigen en zorgkundigen dan ook de enige mensen die zij nog zien.

“Een paar collega’s kwamen op dit hartverwarmende idee”, zegt verantwoordelijke Wendy Van Renterghem. “De talrijke reacties die we krijgen van onze patiënten tonen aan dat die tekeningen écht wel deugd doen en dat ze zo even hun gedachten kunnen verzetten. We zijn dan ook ontzettend trots op de vele kinderen van onze collega’s die hiervoor de tijd namen en willen hen hiervoor zeker bedanken.”