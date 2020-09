Kinderen van Kantelberg ontdekken gloednieuwe fietsen Bart Huysentruyt

23 september 2020

23 september 2020

Brugge De kinderen van het derde kleuter van basisschool Kantelberg hebben deze week volop genoten van de laatste zomerse dagen. Dat konden ze doen met gloednieuwe fietsen, geschonken door Cera.

Op het Babbaertplein werden de fietsen uitgetest. Zo konden de kleuters kennismaken met de schoolomgeving. Cera schonk de fietsen in het kader van het zogenaamde omgevingsonderwijs. Ze brengen mensen, middelen en organisaties samen om geld in te zamelen voor duurzame projecten. Nieuwe fietsen voor kleuters is daar één van.