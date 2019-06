Kinderen maken prentenboek dat moet aanzetten tot lezen Bart Huysentruyt

20 juni 2019

18u11 0 Brugge De kinderen van het stedelijk onderwijs Brugge-Noord, met vestigingen De Bijenkof in Dudzele en Ter Poorten in Lissewege, hebben een opvallend prentenboek gemaakt.

Dat deden ze in het kader van een zogenaamd dynamoproject, om de leeshonger van de jongste lezers aan te wakkeren. Eerder raakte bekend dat onze jongeren steeds minder goed zijn in lezen en dus vonden ze in Lissewege dat daar iets aan gedaan mocht worden. “Het werd een pracht van een jaarproject, dat we met veel plezier ook aan de ouders hebben voorgesteld", zegt directeur Hilde Clemmens. “Inge Bergh coachte onze school tijdens het schrijven van het boek. Dat heeft geleid tot een prachtig resultaat.” Met het boek hoopt de school ook effectief meer kinderen tot lezen aan te zetten.