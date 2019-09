Kinderen maken kunstwerken van badeendjes voor Autoloze Zondag Bart Huysentruyt

10 september 2019

16u02 0 Brugge Speciaal voor Autoloze Zondag van zondag 15 september in Brugge hebben leerlingen uit 26 lagere scholen in Brugge badeendjes kunstig bijgewerkt.

Kunstenaar Pol Standaert maakte vijftig beelden van badeendjes, die de kinderen naar hartenlust mochten bewerken. De badeendjesroute voor kinderen tijdens Autoloze Zondag is een begrip geworden en krijgt dit jaar dus een extra touch. Onder meer de kinderen van basisschool De Stempel mochten zich volledig laten gaan. “Voor kinderen is Autoloze Zondag een uitgelezen dag om de stad te verkennen”, vindt schepen van Jeugd Mathijs Goderis (sp.a). “Starten doen ze op ‘t Zand met een echte zeepkistenrace, maar er is ook theater op het water aan de Westmeers of activiteiten in het Albertpark. Op het einde van het park kan je in de fontein je eigen badeendje opvissen. De zotste eendjesfontein staat in het Arentshof en ook in het Zilverpand is van alles te doen.”