Kinderen baas op vernieuwd speelplein in Botanieken Hof: “Toren- en zandtoestel doen denken aan Brugse herenhuizen” Bart Huysentruyt

01 juli 2020

16u51 0 Brugge Het speelplein in het Koningin Astridpark, door de Bruggelingen steevast Botanieken Hof genoemd, is weer open voor alle kinderen. Met een kostprijs van 375.000 euro is een volledig nieuw speelterrein aangelegd.

Zowel de speeltoestellen als de omgevingsaanleg voldeden niet meer aan de veiligheidsvoorschriften. Daarom is aan het einde van vorige zomer beslist om het speelplein er weg te nemen. Nu kan je het nieuwe terrein opdelen in twee zones: een cirkelvormige zandzone en een ellipsvormige zone voor speeltoestellen.

Herenhuizen

In de grote zandzone komen speeltoestellen te staan voor kinderen van alle leeftijden met specifiek een zone voor de -6 jarigen vlakbij de picknicktafels. “De speeltuin refereert aan de levendige Brugse binnenstad”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “De hoge herenhuizen vind je terug in het grote torentoestel en het zandtoestel. Het theaterplatform verwijst dan weer naar de talrijke opvoeringen in de binnenstad.” Tegelijk werd aan de kant van de Schaarstraat het trottoir smaller gemaakt zodat er een mooie metalen afsluiting geplaatst kan worden. Die vervangt de vroegere houten kastanje afsluitingen. De dolomietpaden zijn vervangen door kasseien met een platte bovenkant. Zo zijn ze beter te bereiken voor kinderwagens en rolstoelgebruikers.