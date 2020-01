Kinderboerderij neemt afscheid van boer Johan: “Het moest er altijd tiptop bij liggen” Bart Huysentruyt

27 januari 2020

14u24 0 Brugge Johan Dombrecht (65) heeft een carrière van 25 jaar op de Kinderboerderij De Zeven Torentjes in Assebroek afgesloten. Maandag haalde Johan zijn laatste spullen op én nam hij afscheid van de dieren. “Ik heb dit werk altijd met hart en ziel gedaan”, zegt hij.

Johan Dombrecht begon in 1972 als arbeider bij de Groendienst van Assebroek. In 1995 werd hij gevraagd om Raf Vroman op te volgen en ‘boer’ te worden op de Kinderboerderij. Jaar in, jaar uit en in weer en wind werkte Johan in de weekdagen op de boerderij alsof het zíjn boerderij was. In het weekend nam de conciërge zijn werk van hem over.

Bakoven

Het takenpakket van Johan was ook veelzijdig: de dieren verzorgen, voederen, stallen uitmesten, de grote moestuin beheren, onderhoud van het groen en het domein… Ook talloze broodjes, die de kinderen zelf mochten maken, zijn door zijn handen gegaan. In de artisanale bakoven werkte hij zich in het zweet om een zo lekker mogelijk resultaat af te leveren. Johan was daarbij zeer geliefd bij de kinderen. “Ze liepen natuurlijk maar al te graag met mee om een handje toe te steken”, lacht hij. “Ik was misschien ook wel soms een deugniet en hielp een grapje uithalen met de leerkracht of met de kinderen zelf. Ik heb dat altijd graag gedaan.”

Brugse radio

Zijn laatste werkdag was afgelopen donderdag, maar Johan kwam maandag alweer langs om zijn spullen op te halen. Dat zijn vooral herinneringen, zoals foto’s in de stallen en met de kinderen, maar ook zijn oude radiotoestel dat steevast geprogrammeerd stond op de VBRO, de Brugse radio. “Als ik hier was, dan speelde de muziek altijd Nederlandstalig”, knipoogt hij. “De andere medewerkers werden er soms wel een beetje gek van (lacht).”

Geiten

Johan heeft de kinderboerderij zien bloeien. De Zeven Torentjes is in die kwarteeuw wel wat veranderd. “Al zaten er vroeger nog meer dieren”, zegt hij. “Meer schapen, meer koeien en zelfs meer konijnen. Mijn favorieten dieren waren de geiten. Waarom? Misschien omdat het pientere dieren zijn.” Elke morgen kwam Johan om 8 uur toe, om rond 16.30 uur weer huiswaarts te trekken. “Het moest er piekfijn bij liggen op de kinderboerderij. En ook de moestuin was mijn plek. Ik vind het ook leuk om aan de kinderen uit te leggen waar de melk vandaan komt.”

7.000 leerlingen

Vanaf maandag 3 februari neemt Laura Van Ommen uit Oostkamp de taken van hem over. De Kinderboerderij De Zeven Torentjes is een gevestigde waarde voor scholen en gezinnen. Dat blijkt uit de bezoekcijfers van 2019. “Vorig jaar ontving de Kinderboerderij met meer dan 25 verschillende workshops maar liefst 400 klassen en 7.000 leerlingen”, geeft schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld), die een fles champagne meebracht voor Johan Dombrecht, nog mee.