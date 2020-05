Kinderboerderij De Zeven Torentjes heropent vrijdag, reserveren hoeft niet Bart Huysentruyt

28 mei 2020

15u10 0 Brugge Kinderboerderij De Zeven Torentjes in Assebroek opent vrijdag opnieuw haar deuren.

“Langskomen kan zonder reservatiesysteem”, legt bevoegd schepen Mercedes Van Volcem (Open Vld) uit. “We nemen wel enkele maatregelen om de toeloop wat te spreiden, door de in- en uitgang verschillend te maken.”

Bezoekers zullen de kinderboerderij kunnen betreden vanaf de kant van de cafetaria Kiboe. De uitgang van de kinderboerderij is dan weer nabij de Ferry de Grosstraat. “Verder zal aan bezoekers gevraagd worden om een aangeduide route te volgen op de boerderij en zullen er voldoende mogelijkheden zijn om de handen te ontsmetten op het domein en in de openbare toiletten”, zegt Van Volcem. “We zullen de stallen afsluiten, maar we garanderen dat alle dieren zichtbaar zullen zijn en toegankelijk zijn voor onze jonge bezoekers.”

Het speelplein en de cafetaria zijn nog niet open. Het plein krijgt nieuwe grasmatten. Vanaf 12 juni zou je het speelplein dan opnieuw kunnen betreden.