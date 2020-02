Keukenbouwer Van Marcke realiseert 120 (!) woningen op site aan Kolenkaai: “De lat wordt hoog gelegd” Bart Huysentruyt

24 februari 2020

09u34 0 Brugge Keukenbouwer Van Marcke wil een vooruitstrevend woonproject realiseren op hun site aan de Kolenkaai. Er komen in totaal 120 woningen. Daarnaast worden er ook zones voor handel of horeca op de hoeken voorzien. “Er zal gebruik gemaakt worden van duurzame technieken in dit project van wonen aan het water”, zegt schepen van Wonen Franky Demon (CD&V).

Van Marcke, eerder gekend voor badkamers, keukens en verwarming, maakt werk van de herbestemming van haar vroegere gebouwen langs de Brugse ringvaart. De voormalige toonzaal, die een tijdlang gehuurd werd door de Stedelijke Academie, en de achterliggende gebouwen ruimen binnenkort plaats voor een groot woonproject. De plannen, waarvoor Binst Architects het winnende ontwerp leverde, voorzien een mix van 120 appartementen en woningen rondom een binnentuin.

Spaans Kwartier

Nog opvallend zijn het gebruik van hout als voornaamste bouwmateriaal, de vele en grote dakterrassen en de grote hoeveelheid zonnepanelen. Aan de straatzijde voorziet het ontwerp ruimtes voor handel en horeca, voornamelijk aan de straathoeken. “Van Marcke is een pionier in het ontwikkelen van duurzame technieken, en dit vertaalt zich ook in hun eigen vastgoed-ontwikkelingen”, klinkt het in een officiële mededeling van de keukenbouwer. “Na eerdere duurzame projecten in Brugge met studentenhuis Het Spaans Kwartier en projecten in andere steden wordt nu ook de oude site Van Marcke aan de Kolenkaai ontwikkeld. “Er wordt een mix voorzien van woningen, duplexen en appartementen. Er komen ook twee accentpunten in de vorm van twee hogere torentjes in de woonwand, verwijzend naar de vroegere pakhuizen aan de Kolenkaai.”

Nu nog bouwaanvraag

Het project is volledig opgetrokken in hout, dit materiaal vormt de rode draad in het volledige concept en draagt bij tot een snelle bouwmethode. Bij Van Marcke onderzoeken ze nu de technische mogelijkheden, zoals kan het water van het kanaal gebruikt worden om te verwarmen of te koelen of is het beter om een boring uit te voeren voor een warmtepomp met aardwarmte. “Het is nu aan Van Marcke om de effectieve bouwaanvraag in te dienen”, zegt schepen van Wonen Franky Demon (CD&V). “De lat wordt door Van Marcke dzeer hoog gelegd, en zou kunnen dienen als visie voor verder ontwikkelingen in onze stad.”