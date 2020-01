Kerstversiering vat vuur in woning boven slagerij Mathias Mariën

04 januari 2020

10u45 0 Brugge Even over 9 uur zaterdagmorgen is in de Vossensteert in Sint-Kruis brand uitgebroken in het woongedeelte van een slagerij.

Het waren buren die rook op de eerste verdieping opmerkten en de hulpdiensten verwittigden. Op het ogenblik van de brand was de slagerij gesloten. De brandweer kon de brand van binnenin bestrijden en had de situatie snel onder controle. De schade in de woning is wel aanzienlijk. Vermoedelijk is de brand ontstaan door kerstversiering die vuur vatte. Niemand raakte gewond.