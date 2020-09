Kenneth De Vos wil met Avanti Brugge doorstoten naar volgende bekerronde: “Als we het tempo bepalen, zijn we moeilijk te stoppen” Bjorn Vandenabeele

08u28 0 Brugge Avanti Brugge treedt dit seizoen in tweede landelijke aan. De ploeg van coach Werner Rotsaert wil ook de komende maanden hoge ogen gooien en trok daarvoor enkele stevige versterkingen aan. Eén van hen is Kenneth De Vos van Melco Ieper. Hij hoopt met Avanti dit weekend een stevige optie te nemen op groepswinst in de poule van de Beker van Vlaanderen.

Dit weekend staat met het duel tussen Avanti Brugge, nieuw in landelijke, en eerstelandelijker Miners Beringen wellicht de beslissende wedstrijd op het programma in poule I van de Beker van Vlaanderen. “Beringen is een goede middenmoter in eerste landelijke”, weet Kenneth De Vos. “In onze poule is dat de match die zal beslissen over kwalificatie voor de volgende ronde. Ik verwacht dat we als team sterk voor de dag zullen komen. Als we ons tempo weten op te leggen, zijn we heel moeilijk te stoppen. Onze spelersgroep zit boordevol talent.”

“De voorbereiding loopt op dit moment heel goed. Alle nieuwe spelers zijn vlot ingepast in het spelsysteem van de coach”, gaat De Vos voort. “Je voelt sinds dag één dat de honger om kampioen te spelen ontzettend groot is. We hebben er al een oefenmatch en een bekerpartij opzitten. Beide wedstrijden werden vlot gewonnen na overtuigend samenspel. We hebben ook nog enkele oefenmatchen tegen grote ploegen als Ieper en Oostkamp op de agenda staan. De groep heeft dit nodig om verdere stappen te zetten richting het niveau dat we willen halen.”

Kampioen

Over ambities moet alvast niet lang nagedacht worden. “In de competitie is de doelstelling duidelijk. We moeten de titel pakken. In de beker bekijken we het ronde per ronde. We zien wel waar we stranden, maar we hopen zo ver mogelijk te geraken.”

“Ik hoop vooral dat dit seizoen weer een ‘normaal’ jaar wordt. Laat ons hopen dat alle wedstrijd gespeeld kunnen worden. Enkel op die manier kan je de sterkste ploeg bovenaan de klassering laten eindigen”, meent De Vos. “Hopelijk stoten we ook ver door in de beker. Iedereen in de ploeg is alvast met erg veel honger aan het seizoen begonnen. We trainen hard en willen elke keer beter doen. De club doet er alles aan om zo goed mogelijk om te gaan met de coronasituatie. Hopelijk valt alles in de juiste plooi.”