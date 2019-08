Kaye Styles spreekt voor het eerst over celstraf, 59 veroordelingen en nakende enkelband: “Ik besef dat het anders moet” Mathias Mariën

10u33 0 Brugge Rapper Kaye Styles (37) heeft in de Brugse politierechtbank voor het eerst zélf het woord genomen over zijn lange reeks verkeersovertredingen. Op zijn strafblad staan ondertussen 59 veroordelingen. “Ik besef sinds enige tijd dat het anders moet”, zegt Styles, die op 16 september een enkelband krijgt.

Ooit zong Kaye Styles het themalied voor de reeks ‘Prison Break’, maar zijn gouden kettingen en mooie levensstijl hebben al enige tijd plaats geruimd voor ellende. De voorbije jaren stapelde de rapper maar liefst 59 veroordelingen in de rechtbank op. Begin deze maand zat hij daarvoor nog enkele dagen in de gevangenis van St Gillis. Ondertussen is hij weer op vrije voeten, maar dat betekent niet dat zijn lijdensweg achter de rug is. Op 16 september krijgt de gevallen zanger een enkelband om én hij moet nog steeds 68.500 euro aan boetes afbetalen.

Verantwoordelijkheid

Woensdagochtend daagde Kaye Styles - echte naam Kwasi Gyasi – voor het eerst zélf op in de Brugse politierechtbank. Samen met zijn advocaat had hij verzet aangetekend tegen een eerdere straf. “Het is de eerste keer dat mijn cliënt openlijk zijn verantwoordelijkheid opneemt”, pleitte zijn advocaat. “Samen met zijn familie ben ik oprecht overtuigd dat zijn toekomst er volledig anders zal uitzien. Zowel financieel als emotioneel zit deze man aan de grond. De bodem is bereikt. Zijn muziekcarrière is volledig gedaan. Hij heeft lange tijd de schijn hoog gehouden omdat hij bleef hopen op die ene goede deal.” Ondertussen is Styles samen met zijn familie bezig met het afbetalen van de 68.500 euro boetes die hij de voorbije jaren verzamelde. Dat gebeurt door maandelijks 200 euro af te betalen. “Van zodra mijn cliënt werk heeft gevonden, zal dat bedrag omhoog gaan. Hij heeft zich ingeschreven bij Randstad en vanaf september kan hij normaal gezien beginnen werken”, aldus zijn advocaat.

Besef

Ook Kaye Styles zelf – die voorlopig geen zin heeft in een uitgebreid interview – kwam aan het woord. “Ik besef sinds enige tijd dat het anders moet en ik verkeerd bezig was”, aldus Styles. Hij vroeg aan de rechtbank om in de mate van het mogelijke een zo mild mogelijke straf uit te spreken. “Bij voorkeur een zware werkstraf. Deze man hoort niet thuis in een gevangenis”, besloot zijn advocaat. De politierechter beval een maatschappelijk onderzoek en wacht op dat advies alvorens uitspraak te doen. Het vonnis staat op 31 januari.