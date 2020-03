Kattencafé Puss & Books vreest voor voortbestaan: “Zonder giften redden we dit niet” Bart Huysentruyt

10u43 0 Brugge Puss & Books is het eerste Brugse café dat aan de alarmbel trekt. De verplichte sluiting omwille van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zou wel eens het definitief einde kunnen betekenen voor het kattenadoptiecafé van Aaike De Bruyne. “Zonder giften redden we het niet.”

Kattenadoptiecafé Puss and Books vzw sloot, net als de collega-horecazaken twee weken geleden de deuren omwille van het coronavirus. “Een wijze beslissing”, zegt Aaike De Bruyne, initiatiefneemster en stuwende kracht achter het bijzondere café in de Ezelstraat. In het café leven adoptiekatjes die op een ongedwongen manier in contact kunnen komen met mensen die hen eventueel een nieuwe thuis kunne geven. Tussen een koffie, biertje en een taartje worden de mooiste vriendschappen gesloten met de aanwezige katten. Op die manier kunnen op het eerste zicht moeilijker herplaatsbare katjes, toch terug een nieuw en liefdevol mandje vinden.

Geen premie van de overheid

“We krijgen geen inkomsten van overheidswege, geen subsidies of andere toelagen”, zegt Aaike De Bruyne. “Het is maar zeer de vraag of wij in aanmerking zullen komen voor de premie van 4.000 euro, doordat wij een vzw zijn en geen zelfstandigen in de pure zin van het woord. Om het café draaiende te houden, leven wij en de katjes uitsluitend op giften, peter- en meterschap, en voornamelijk de inkomsten uit de uitbating van het café zelf. Huishuur, verzorging van de katjes, dierenartskosten: die kosten lopen snel hoog op en minstens vijf weken sluiten is voor ons een regelrechte ramp.”

“Pas nieuwe katjes opgevangen”

Normaal gezien draait het café op de gedrevenheid en de dierenliefde van Aaike De Bruyne en haar enthousiaste kattenminnende vrijwilligers. Omwille van ieders gezondheid, moeten deze weken nu ook doorgekomen worden zonder de vrijwilligers. Aaike De Bruyne krijgt hulp uit de dichte familie, maar zelfs met de familiale hartelijkheid blijft het een enorme opgave. Komt daarbij dat er net een groep nieuwe katjes het café heeft betrokken, waardoor extra aandacht en aanwezigheid zeker vereist zijn. “We zitten met de handen in het haar”, zegt ze. “Zonder de uitbating van het café lopen de kosten hoog op en redden we het niet.” Ze doet een oproep naar hulp. Je kan de vzw steunen door een storting op rekeningnummer: BE07 0689 0867 0866. Elke gift is meer dan welkom. “We hebben op Facebook ook een shop, waar allerlei spulletjes te koop zijn. Zoek naar ‘Puss and Books Shop’”, besluit ze.