Kato van Ter Groene Poorte kroont zich tot beste ‘junior maître’ van het land Bart Huysentruyt

17 februari 2020

19u21 0 Brugge Junior Maître d’Hôtel of Belgium 2020. Die titel behaalt Kato Van der Meirsch van Hotelschool Ter Groene Poorte in Brugge, een van de twee organiserende scholen. Ze deed het beter dan Christina Cascio (Ter Duinen, Koksijde) en Thimothy Foncoux (L’institution L’Ilon Saint-Jacques de Namur).

Negen hotelscholen vaardigden maandag één of twee leerlingen af die onderling de strijd aangingen en een gooi deden naar de hoogste titel binnen het zaalmeesterschap. Het zijn ambitieuze studenten die binnen de ‘Champions League van de hotellerie’ etaleerden wat ze in hun mars hebben. De competitie was niet van de minste en bestond uit een schriftelijke, mondelinge en praktische proef, gespreid over een volledige dag. De wedstrijd vond voor de tweede keer plaats. Vorig jaar vormde Ecole Hotelière de la Province de Namur het decor, dit jaar vond de wedstrijd plaats in Ter Groene Poorte in Brugge.

Wijn decanteren en flensjes flamberen

De finale werd gespeeld met zes leerlingen. Ze moesten zich onderscheiden in zes disciplines: het opdekken van een tafel voor vijf personen, een zaalbereiding, het opnemen van een bestelling in het Engels, presenteren en decanteren van een fles wijn, het serveren van een kaasplank met zes Belgische kazen en suzetteflensjes flamberen.

Een zeventienkoppige jury, met toppers van Hof van Cleve, Comme Chez Soi en De Jonkman, kwam een oordeel vellen. Kato Van der Meirsch schoot de hoofdvogel af.