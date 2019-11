Katmobiel wijst marktgangers op het belang van sterilisatie bij huiskatten Bart Huysentruyt

30 november 2019

17u40 0 Brugge Op de wekelijkse zaterdagmarkt in Brugge heeft dierenrechtenorganisatie Gaia zaterdagmorgen actie gevoerd.

Jaarlijks komen er in de Belgische asielen meer dan 30.000 katten terecht. Veel van deze katten zijn afkomstig van niet-gesteriliseerde huiskatten. “Hier gaat onze eindejaarsactie over", klinkt het bij Gaia. “Onze katmobiel wijst mensen erop dat we katten het best steriliseren om dit soort problemen te voorkomen. Ook dit is dierenwelzijn." Ook de stad Brugge wordt met een overpopulatie geconfronteerd. In het Blauwe Kruis worden maar al te vaak huiskatten binnengebracht. “Vanuit de stad proberen we de populaties onder controle te houden via ons zwerfkattenbeleid waarbij zwerfkatten systematisch gesteriliseerd of gecastreerd worden”, zegt schepen van Dierenwelzijn Mathijs Goderis (sp.a). “Jammer genoeg is het soms dweilen met de kraan open, omdat particulieren hun huiskatten niet steriliseren. Het is nochtans verplicht.”