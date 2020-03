Katelijnestraat is niet-alledaagse frituur rijker: “Het scheelde geen haar of dit werd óók een souvenirwinkel” Bart Huysentruyt

08u15 0 Brugge Een trendy concept met bijpassend interieur: zo omschrijft het Brugse koppel Ahmed en Parasto zijn gloednieuwe Fritbar in de Katelijnestraat, naast Otto’s Waffles. Hun niet-alledaagse frituur is geopend in het pand waar ze eerder al het Flemish Stew House uitbaatten. “Het was hier bijna óók een souvenirshop geworden. Daar hebben we een stokje voor gestoken.”

De namen van Ahmed Mardan (31) en Parasto Parhizkari (29) mogen dan exotisch klinken, het koppel is wel degelijk op-en-top Brugs. De jonge vrouw is de dochter van de uitbaters van Frituur Shana, het linkse frietkot onder het Belfort. Ahmed komt oorspronkelijk uit Antwerpen en was daar tot voor kort zelfstandig preventieadviseur. “We hebben vier jaar lang het Flemish Stew House op deze locatie uitgebaat”, zegt Ahmed Mardan. “Dat was een frituur zoals je er zoveel hebt. We waren daar na een tijdje op uitgekeken en wilden bovendien aan gezinsuitbreiding doen. Daarna zijn er andere uitbaters gekomen.”

Gedaan met de Bicky Burgers. Voortaan krijg je hamburgers die vers op de plaat zijn gebakken Ahmed Mardan, uitbater Fritbar

Ahmed stortte zich op zijn preventiewerk, terwijl Parasto als jonge moeder voor haar dochtertje zorgde. Maar het kriebelde al snel om toch weer iets in Brugge te doen. “We waren op zoek naar een pand, toen we hoorden dat de uitbaters hier van plan waren om er een souvenirwinkel van te maken. We zijn met die mensen gaan praten en hebben de uitbating vorig jaar weer overgenomen. Eerst nog als Flemish Stew House, om wat mee te pikken van het zomertoerisme. Maar sinds november hebben we een verbouwing uitgevoerd om er iets anders van te maken.”

Lange tafels en leuke hoekjes

Het resultaat is knap: binnen hangen tientallen lampen die een gezellige sfeer oproepen. Voor de inrichting is gekozen voor een combinatie van hout en staal. Je kan er plaatsnemen aan de lange tafels, maar er zijn ook leuke hoekjes voor een kleiner gezelschap. Aan de muren hangen krijttekeningen die door een West-Vlaamse kunstenares zijn ingetekend. Ook de menukaart kan je op die manier ontdekken. Wie een gerecht bestelt, krijgt een ‘beeper’ mee. Dat oproepsysteem waarschuwt de klant als zijn bestelling klaar is.

Zelfbedacht recept voor stoofvlees

“We zijn geen ordinaire frituur meer", zegt de uitbater. “Bestel je een grote friet, dan kan je kiezen uit verschillende toppings. Maar we verkopen ook volledige gerechten. Heel populair zijn de Pulled Pork of de Cowboy Beef. Die laatste is bereid met 200 gram rundvlees en verse ajuin. Maar ook de Fish & Chips met gepaneerde mosselen is een aanrader. Gedaan ook met de Bicky Burgers. Voortaan krijg je hamburgers die vers op de plaat zijn gebakken. Ons stoofvlees is gemaakt volgens een zelfbedacht recept, in samenspraak met de traiteur. Er is voor elk wat wils, ook halal, vegan en vegetarische opties.”

De Fritbar in de Katelijnestraat 3 is elke werkdag geopend van 11 tot 18 uur, ook op zondag zijn dat de openingsuren. Op zaterdag blijft de zaak tot 20 uur geopend. In de toekomst worden de openingsuren nog ruimer en wordt allicht ook op maandag geopend.