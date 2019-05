Kat neergeschoten met pistool: dierenarts moet beest laten inslapen Mathias Mariën

28 mei 2019

07u47

Bron: Eigen berichtgeving, Mediahuis 3 Brugge In Moerkerke bij Damme is afgelopen weekend een kat neergeschoten met een pistool. Een dierenarts kon de kogel nog verwijderen, maar moest de kater alsnog laten inslapen omdat het half verlamd was geraakt door het schot.

Het beest werd aangetroffen in een haag langs de Waterhoek in Moerkerke. De bewoners die de kat vonden alarmeerden de Brugse vzw Kat zoekt Thuis, die een dierenarts lieten komen. Die stelde vast dat de kater een kogel had zitten vlakbij de ruggengraat. Wie het dier neerschoot, is niet duidelijk. Katten die schotwonden hebben van een loodjesgeweer of jachtgeweer, gebeurde al vaker. Het neerschieten met een pistool is dan weer eerder uitzonderlijk. De verantwoordelijken van de vzw dienden klacht in bij de Brugse politie. Zij onderzoeken de zaak.