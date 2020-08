Kasteeleigenares gooit deuren open voor publiek, dat bloemen mag komen plukken Bart Huysentruyt

27 augustus 2020

16u04 0 Brugge Er is voortaan een beperkt publiek toegelaten in de kasteeltuin van Rooigem in Sint-Kruis. De v zw De Innengaard startte recent met een bloemenpluktuin in de voortuin van het kasteel. Door de tuin beperkt toegankelijk te maken voor het publiek op vier voormiddagen hoopt de vzw mensen te overtuigen van de rust die het plukken met zich meebrengt.

“Deze plaats brengt geschiedenis en een mooie ruïne met bloemen samen”, reageert schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld) op het initiatief van kasteeleigenares Ellen Vandewalle. “Het biedt ontspanning en educatie in een prachtige omgeving. Op vier vaste momenten gaan de poorten van de tuin open en kunnen de leden van de vzw een boeket van twintig stelen knippen.”

De Innengaard staat alvast te popelen om nieuwe leden te verwelkomen. “Je hoeft je enkel in te schrijven voor een bloemenpas om bloemenlid te worden”, zegt Ellen Vandewalle. “Aan het begin van de pluk wordt er door de bloemenboerin een rondleiding doorheen de tuin en een inwijding in het hoe en waar plukken voorzien. Al doende, maar ook met tips en af en toe een workshop, krijg je het oogsten gaandeweg steeds meer in de vingers.”