Kapper William De Ridder (63) verhuist deeltijds naar Amerika: “Voor mijn familie en om les te geven” Bekend salon in de Smedenstraat blijft geopend Bart Huysentruyt

06 december 2019

18u18 0 Brugge De internationaal gelauwerde kapper William De Ridder, die onlangs nog een lifetime achievement award kreeg voor zijn carrière, verhuist volgend jaar deeltijds naar de Verenigde Staten. Hij gaat er lesgeven en meer tijd doorbrengen met zijn twee zonen en twee kleinkinderen. “Klanten zullen me nog in Brugge zien, want het salon is in goede handen.”

The Salon Experience bekroonde vorige zondag nog de carrière van William De Ridder, de 63-jarige kapper uit Brugge. Hij heeft een bekend salon in de Smedenstraat en de Braambergstraat. De lifetime achievement award is een prijs voor een leven lang in de kapperswereld. Dat mag je heel letterlijk nemen, want De Ridder komt uit een ‘kappersnest’. Ook zijn mama en drie broers zijn coiffeur geworden. Daarnaast geef hij opleidingen aan kappers in binnen- en buitenland. De Ridder ontwerpt eigen creaties, die gepubliceerd worden in vakbladen over heel de wereld.

MIA’s

“Ik ken het kapperswereldje door en door en heb het hoogste bereikt wat er in mijn sector te bereiken valt”, zegt hij. “Daarom doet zo'n award wel deugd. Zeker ook omdat de prijs van de hele sector komt. Dit zijn de MIA’s onder de kappersprijzen. Ze stellen dus echt wel iets voor. Ik had het bovendien helemaal niet verwacht, ik werd er met een smoesje naartoe gebracht.”

Houston

Maar een einde betekent de award allerminst voor William De Ridder. Spreek hem niet over een pensioen. “Dat is een vies woord voor mij", glimlacht hij. “Ik zit niet af te tellen, integendeel. Ik zit nog vol plannen en ik ben nog volop actief.” Een van die plannen is behoorlijk drastisch: De Ridder gaat volgend jaar verhuizen. Deeltijds, weliswaar. Hij gaat zijn twee zonen achterna, die al een tijdje in Amerika wonen. De Ridder kiest voor Houston, waar zijn oudste zoon in de informatica actief is. Daar wonen ook zijn twee kleinkinderen. De jongste zoon woont in Nebraska en werkt er voor een groot bedrijf. “Ik ga ernaartoe om meer bij mijn familie te zijn", zegt hij eerlijk. “Maar ik zit daar niet stil. In het verleden heb ik in Amerika een heel netwerk uitgebouwd als lesgever. Ik zal er in de buurt dus ook kappers opleiden, zoals ik al die jaren al heb gedaan: van Rusland tot Zuid-Amerika.”

11 personeelsleden

In de salons in Brugge verandert niets, benadrukt de kapper. “Ik zou dat niet kunnen maken tegenover de klanten en de elf personeelsleden die we tewerkstellen. De mensen zijn in goede handen en ze zullen mij zeker af en toe nog zien.”