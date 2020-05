Kamp-Waes deelnemer Matthieu fietst dit weekend 1.000 kilometer zonder stoppen: “Ik heb uitdagingen nodig” Bart Huysentruyt

16 mei 2020

10u46 5 Brugge Redder Matthieu Bonne (25) uit Bredene is zaterdag om 11 uur vertrokken voor alweer een loodzware uitdaging. Hij wil drie dagen en twee nachten onafgebroken fietsen in België, goed voor 1.000 kilometer. “Ik heb kicks nodig”, zegt hij.

In september 2019 was iedereen al onder de indruk van de knappe prestatie van Matthieu Bonne, toen hij het kanaal overzwom in 12 uur en 47 minuten. De redder in Lago Olympia in Brugge was de 19de Belg ooit die in de uitdaging slaagde. De ultrasporter, die in het verleden ook al de Marathon des Sables succesvol afrondde en de Zwitserse Matterhorn bedwong, kon toen weliswaar nog niet meedelen dat hij twee maanden eerder eigenlijk al had deelgenomen aan Kamp Waes.

Daar leerde Vlaanderen de jongeman uit Bredene pas echt kennen als een doorzetter. “Ik heb daar zo hard afgezien, niet normaal”, kan hij er nu om lachen. “Maar eigenlijk heb ik die kicks nodig. Door de corona-maatregelen heb ik zelfs tijd te veel. Het zwembad is gesloten en ik heb de laatste maanden onafgebroken getraind voor deze uitdaging. Ik heb ze lang geheim gehouden, maar ik ben er klaar voor. Honderd procent.”

Dag en nacht

Matthieu vertrok zaterdag om 11 uur in zijn woonplaats Bredene, richting Doornik. Nog op zijn route: Dour, Chimay, Namen, Durbuy, Hoei, Chaudfontaine, Luik, Tongeren, Leuven, Mechelen, Aalst, Gent en Brugge, om opnieuw in Bredene aan te komen. “Het is een soort ronde van België, alleen in Antwerpen en Brussel kom ik niet”, zegt hij. De uitdaging zal hem 40 tot 48 uur op de fiets houden. Het traject is in totaal duizend kilometer lang, met ook een pak hoogtemeters. “Als alles goed loopt, ben ik in de loop van maandag terug in Bredene”, zegt de sporter. “De bedoeling is om het traject volledig alleen af te leggen, en dat non-stop. Dat wil zeggen dat ik zowel overdag als ‘s nachts blijf doorfietsen. Ik weet het zeker: dit zal weer het uiterste van mijn lijf vergen, maar zo heb ik het graag.”

Berg beklimmen

Als deze uitdaging weer tot een goed einde gebracht wordt, wil Matthieu graag weer een berg gaan beklimmen. Welke dat wordt, houdt hij nog even geheim. “Ik hoop dat we snel weer mogen reizen", besluit hij.

