Kade in Zeebrugge wordt 1 kilometer langer: “Alles om grootste autohaven ter wereld te blijven” Bart Huysentruyt

19 september 2019

12u37 0 Brugge De bouw van een kaaimuur van ruim een kilometer is gestart aan het Zuidelijk Kanaaldok in de achterhaven van Zeebrugge. Het is het laatste ontbrekende stuk kade tussen de Bastenaken-kade en de retourkaai aan het dokuiteinde, waar International Car Operators Zeebrugge zit. “We willen samen de autosector in Zeebrugge op zijn leiderspositie houden", zegt haven-CEO Joachim Coens.

Indrukwekkend. Dat kan je zeggen van de geplande werken aan de kaaimuur in de achterhaven van Zeebrugge, waar de muur met 1.071 meter langer wordt. In deze eerste fase van het project starten de graafwerken voor de diepwand: een in de grond gevormde dikke wand van gewapend beton. De afgelopen weken werden hiervoor het werkterrein voorbereid en de site genivelleerd. Als voorwand voor de kaaimuur wordt een betonnen muur van 30 meter diep geplaatst over de hele lengte van de kaai. Nadien wordt onder meer de vloerplaat gerealiseerd. Het einde van de bouw is eind 2020 gepland. Aansluitend moeten dan nog baggerwerken gebeuren.

Het havenbestuur MBZ werkt voor de bouw samen met BESIX. Dat bedrijf realiseert wereldwijd omvangrijke maritieme projecten en werkte ook in Zeebrugge recent aan projecten in de voor- en achterhaven. “Zeebrugge is de grootste autohaven in de wereld. Als havenbestuur is het onze taak om ervoor te zorgen dat we de groei van onze havenklanten kunnen blijven ondersteunen met de nodige infrastructuur", duidt haven-CEO Joachim Coens het belang van de werken voor de kaaimuur. “Toen International Car Operators Zeebrugge liet weten dat het wil uitbreiden, hebben wij onze verantwoordelijkheid genomen. We willen er samen voor instaan dat de autosector in Zeebrugge op zijn leiderspositie kan blijven. We zijn dankbaar dat dit kan met BESIX.”

Volgens Rik Vandenberghe van BESIX gaat het om een complex werk, maar heeft het bedrijf er wel ervaring in. “De geschiedenis van BESIX is nauw verbonden met die van de haven van Zeebrugge. Wij hebben meegewerkt aan de wederopbouw van de haven meteen na de Tweede Wereldoorlog, en vervolgens aan de opeenvolgende uitbreidingen. De groep bouwde in Zeebrugge golfbrekers over ruim zeven kilometer, kades, pieren, terminals en een belangrijke sluis.”

De geschiedenis van BESIX is nauw verbonden met die van de haven van Zeebrugge. Wij hebben meegewerkt aan de wederopbouw van de haven meteen na de Tweede Wereldoorlog, en vervolgens aan de opeenvolgende uitbreidingen Rik Vandenberghe

BESIX heeft op dit moment vergelijkbare werven in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Canada en Australië. “Met dank aan de ervaring opgedaan in de haven van Zeebrugge”, zegt Vandenberghe. “Hier verwierf BESIX een deel van de expertise voor maritieme werken, die momenteel wereldwijd worden erkend en geprezen. We zijn hier trots op.”