Junior archeologen behalen diploma Bart Huysentruyt

28 juli 2019

11u00 0 Brugge In Brugge hebben weer een aantal kinderen het diploma van junior archeoloog behaald. Ze kunnen elke woensdagnamiddag de opgravingen op het Beursplein mee volgen.

De toekomst lijkt alvast verzekerd: een van deze Raakvlak Rakkers vond een middeleeuwse kopspeld in de overblijfselen van een gracht. De spreekwoordelijke naald in de hooiberg dus… Ook op woensdagen 31 juli en 7 augustus kunnen Brugse kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar nog deelnemen aan deze activiteit, inschrijven kan via https://bit.ly/2GtNqFj. Volgens schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V) heeft het Beursplein nog niet alle geheimen prijs gegeven. “Het is mooi om te zien hoe ook jonge Bruggelingen met onze archeologische dienst Raakvlak willen meewerken aan deze opgravingen. Ik reik hen dan ook graag na afloop het diploma van junior archeoloog uit.”