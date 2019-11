Julius Sabbepenning voor leerling Jaron Peire Bart Huysentruyt

18 november 2019

08u20 0 Brugge Het Willemsfonds Brugge reikt de Julius Sabbepenning uit aan Jaron Peire. Hij was voor het schooljaar 2018-2019 de meest verdienstelijke leerling van het zesde jaar van het Koninklijk Atheneum Brugge-Centrum.

Katelijne Weyts, achter-achterkleinkind van Julius Sabbe overhandigde de penning. Julius Sabbe was 36 jaar leraar Nederlands aan het KA Brugge, medeoprichter van de vriendenkring én van het Willemsfonds in de tweede helft van de 19de eeuw. Hij ijverde, net als het Willemfonds voor de Nederlandse taal en een correct gebruik ervan in een tijdperk dat de bestuurstaal in Brugge nog het Frans was.

Jaron Peire volgde Wetenschappen–Wiskunde aan het KA en studeert nu handelsingenieur aan de Universiteit Gent. De laureaat is mondig, taalvaardig en kritisch denkend, bracht een originele presentatie voor een volle zaal (130 man) met als thema ‘Kritisch denken, een medicijn tegen fake news!’. Nadien volgde een pittige lezing van de gastspreker filosoof Johan Braeckman die inpikte op de uiteenzetting van de laureaat.