Juf Ulrike (41) verrast kleuters met bezoek als paashaas: “Sommige kinderen zaten zelfs te wachten voor het raam” Mathias Mariën

03 april 2020

12u44 0 Brugge Een Brugse schooljuffrouw verraste vrijdag alle kleuters en leerlingen van het eerste leerjaar van Het Palet, in de volksmond beter bekend als de Frères. Verkleed als paashaas ging ze van deur tot deur om de kinderen te verrassen met chocolade. Voorwaarde was dat ze de voorbije week hun taakjes volledig afwerkten. “De reacties zijn heel erg leuk. Sommige kindjes zaten zelfs te wachten aan het raam tot de paashaas kwam”, zegt Ulrike Van Valckenborgh (41).



Chocolade-eitjes in de ene hand, een bord met de vraag om afstand te houden in de andere hand: zo trok juffrouw Ulrike vrijdagochtend door Brugge. Het opzet: alle kleuters en leerlingen van het eerste leerjaar verrassen. Omdat de paashaas in normale omstandigheden de dag voor de paasvakantie langskomt in Het Palet, ging die door de coronacrisis deze keer aan huis. “Een ideetje van mij, dus kroop ik zelf maar in het pak”, glimlacht Ulrike. De leerkracht Lichamelijke Opvoeding trok samen met Stephanie Dendooven, leerkracht in het zesde leerjaar, op pad in en rond Brugge. Alles samen bezochten ze maar liefst 60 kinderen.

Taakjes

De komst van de paashaas was op voorhand aangekondigd via een ludiek filmpje op sociale media. Daarin ging de haas tevergeefs op zoek naar kinderen op school. Enige voorwaarde: de opgelegde taakjes moesten door de kinderen volledig afgewerkt worden. Op die manieren kregen ze meteen een extra motivatie. “Het is een lange lijst met adressen, maar de reacties maken alles goed", zegt Ulrike. “Sommige kinderen zaten zelfs aan het raam te wachten tot de paashaas op bezoek kwam. Uiteraard respecteerden we bij ons bezoek de afstand van 1,5 meter. Dat is ook duidelijk te lezen op ons bord." Om helemaal veilig te zijn, had de paashaas ook een mondmasker op zak. De leerkrachten besloten om enkele de kleuters en het eerste leerjaar te doen. Op die manier kregen zij zelfs tijdens de coronacrisis toch de paashaas op bezoek én kregen ze de boodschap mee dat de leerkrachten hen missen.