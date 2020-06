Jozef Suveestraat wordt tijdelijk verkeersvrij Bart Huysentruyt

16 juni 2020

14u44 0 Brugge Het kleine Jozef Suveestraatje in Brugge wordt tijdelijk verkeersvrij. Het gaat om de zone tussen de Waalsestraat en Park.

De invoering geldt tot de laatste zondag van de kerstvakantie. Deze ingreep zorgt er onder meer voor dat horecazaken een tijdelijk terras kunnen plaatsen. “De Jozef Suveestraat is een smalle straat zonder voetpaden”, legt burgemeester Dirk De fauw (CD&V) uit. “Het is niet echt noodzakelijk om daar doorgaand verkeer door te sturen. De straat is perfect bereikbaar via Pandreitje en Waalsestraat en Park. Door het verkeersvrij maken van de Jozef Suveestraat ontstaat een voetgangerszone waar ook fietsers gebruik kunnen van maken. Voor laden en lossen blijft de straat bereikbaar. Daarbovenop geven we aan de horecazaken de kans om daar tijdelijk een terras uit te zetten.”

Op het einde van het terrasseizoen zal het stadsbestuur, samen met de bewoners, deze verkeersingreep evalueren.​​