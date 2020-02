Jos (58) opent nieuwe brasserie Catino in Brugge: “Mijn omeletten zullen in de smaak vallen” Bart Huysentruyt

28 februari 2020

13u20 0 Brugge Vlakbij de Gentpoort in Brugge opent zondag de nieuwe brasserie Catino. Achter de potten staat Jos Hannes (58), die na tal van nachtcafés en een frituur zich nu volop richt op dagverse schotels in zijn eigen brasserie. “Het nachtleven is niks meer voor mij, maar zet mij twaalf uur in de keuken en ik ben gelukkig.”

Tot een jaar geleden vond je op deze locatie in Brugge de bistro ‘t Kattepoortje, maar na drie maanden intensief verbouwen en renoveren opent zondag met Catino een gloednieuwe brasserie in de Oude Gentweg 173, nabij de Gentpoort. Catino betekent in het Latijn ‘gerecht’ en is dus een simpele verwijzing naar wat je straks in de nieuwe zaak van Jos Hannes (58) mag verwachten: lekkere dagverse gerechten.

Achtste horecazaak

Hannes heeft er al een bijzonder parcours in de horeca opzitten. Hij is oorspronkelijk van het Antwerpse en had daar in het verleden tal van nachtcafés en laatst nog een frituur. Het is de liefde die de man tot in Brugge bracht. Zijn levenspartner Anouschka Ansaelens baat in Brugge al drie jaar De Poarte in de Gentpoortstraat uit. Meer zelfs: beide horecazaken zitten quasi in hetzelfde pand. “Ik heb het nachtleven voorgoed vaarwel gezegd”, zegt Jos Hannes. “In Brugge openen we een dagzaak, waar je al van ‘s morgens 9 uur een ontbijt kan nemen. Het is voor mij de achtste horecazaak in mijn carrière. We zijn elke dag, behalve op woensdag, doorlopend open tot 19 uur. In de weekends is de keuken zelfs open tot 21 uur.”

Specialiteit: omeletten

Op de kaart staan elke dag verse dagschotels. Je kan er ook gewoon binnen springen voor een glas of in de namiddag voor een wafel of pannenkoek. “Catino is een échte brasserie, waar je welkom bent en waar je op gelijk welk uur kan langskomen voor een hapje of een drankje”, zegt Hannes. “Ik raad mijn klanten straks vooral de omeletten aan. Die maak ik namelijk als kok heel graag en heel rijkelijk. Ze zijn de specialiteit van het huis.”

“Geen pensioen”

Al die jaren in de horeca hebben de zaakvoerder natuurlijk de nodige ervaring gegeven. Hij gelooft heel erg in zijn concept. “Ik ben nu 58 jaar en zou eigenlijk met pensioen kunnen gaan”, zegt hij. “Maar horeca zit in het bloed en ik voel me nog te jong om een hele dag niks te doen. Een nachtzaak is niets meer voor mij, maar hier kan ik mij ei wél kwijt. Zet mij twaalf uur per dag in een keuken en ik ben de gelukkigste mens ter wereld. Ik werk graag hard, want het is een passie.”

Achterin de zaak is er een loungezaal voor dertig personen. Die zal de uitbater straks ter beschikking stellen van verenigingen, groepen of clubs. De uitbater benadrukt dat café De Poarte ook gewoon blijft bestaan. Het koppel zal het werk dus mooi verdelen.