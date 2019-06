Jongsocialisten kiezen jongste voorzitter (19) ooit Bart Huysentruyt

28 juni 2019

13u29 0 Brugge De Brugse Jongsocialisten kozen in de Hollandse Vismijn een nieuw bestuur met de amper 19-jarige Sam de Pape als voorzitter.

Ze is de jongste voorzitter ooit van de Jongsocialisten Brugge en volgt Tom Willems op. Sam is een student Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel en erg ambitieus. “De afdeling stond op sterven na dood”, zegt Sam de Pape. “Onder Tom Willems is dit opnieuw een bloeiende vereniging. Doel is om enthousiast verder te doen en de banden met andere socialistische partners te versterken.” Willems blijft actief lid, maar zal zich nu volop focussen op de provincieraad waar hij het jongste raadslid is.

Sam de Pape wordt bijgestaan door Korneel Defieuw (20) als ondervoorzitter. Haar zus Alex de Pape (21) blijft penningmeester. Het bestuur wordt aangevuld met bestuursleden Romy Vermeulen (19) en Jarne Verdonck (19).