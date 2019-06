Jongeren krijgen werkstraffen voor brutale home-invasion Jelle Houwen

13 juni 2019

Vier Brugse jongeren tussen 19 en 20 jaar kregen elk een werkstraf voor een brutale homejacking van 4 oktober 2017 langs de Gistelse Steenweg in Brugge. Het viertal T.R., I.K., M.C. en J.V en een vijfde tiener, die nog minderjarig was, hadden M. met een smoesje naar het park gelokt. Dat was een idee van J.V., een vriend van M. Die vertelde tegen zijn vrienden dat M. altijd heel wat geld in zijn rugzak had steken, opbrengst van de drugs die M. zou dealen. In het park deelden ze M. heel wat klappen uit en maakten ze naar eigen zeggen 5.000 euro buit. Maar omdat ze gehoord hadden dat M. zelfs over 15.000 euro beschikte, verplichtten ze hem in een wagen te stappen en naar huis te rijden. Enkel J.V., die zijn vrienden had getipt ging niet mee. Drie bendeleden drongen het huis binnen, werkten de moeder tegen de grond en gaven ook M. opnieuw klappen. Ook de papa kwam tussenbeide en kreeg klappen. Daarna dropen de jongeren af. Omdat R.T. de zwaarste klappen uitdeelde en de leiding nam kreeg hij ook de zwaarste werkstraf: 200 uren en als hij die niet vervult moet hij 20 maanden naar de cel. De andere drie kregen werkstraffen tussen 100 en 180 uren. Ze moeten M. een schadevergoeding van 2.568 euro betalen en zijn ouders 2.941 euro.