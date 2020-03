Jongeren gaan opnieuw in de clinch aan station Mathias Mariën

03 maart 2020

17u33 0 Brugge De politie van Brugge is maandag opnieuw tussenbeide moeten komen bij een discussie aan het station. Een zestal jongeren ging er in de clinch.

De politie was al preventief aanwezig in de stationsomgeving en kon dus snel ingrijpen. Zo voorkwamen ze ook dat het tot een zware vechtpartij kwam. De jongeren in kwestie konden allemaal geïdentificeerd worden. Nieuw zijn de problemen aan het station niet. Sinds begin dit schooljaar zijn er regelmatig opstootjes. De politie houdt er preventief een oogje in het zeil en probeert steevast alle betrokken te identificeren en zo eventuele probleemgroepen in kaart te brengen.