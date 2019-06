Jongeman riskeert 18 maanden cel voor inbraak in jeugdhuis en diefstal in hotel waar hij werkte Siebe De Voogt

15u14 0 Brugge Een 19-jarige Bruggeling hangt 18 maanden cel boven het hoofd voor diefstal en inbraak. Dave R. kwam volgens het parket liefst drie keer voorwaardelijk vrij, maar brak toch binnen in jeugdhuis Den Couter in Poperinge en stal voor bijna 4.000 euro aan geld uit de kassa van hotel Velotel in Brugge.

Op jonge leeftijd is Dave R. al erg gekend bij het Brugse parket en de verschillende politiediensten in West-Vlaanderen. Hij moest zich donderdagmorgen voor de strafrechter verantwoorden voor een diefstal en inbraak en verschijnt dit najaar opnieuw voor onder meer verschillende inbraken in voetbalkantines en auto’s en diefstallen van bankkaarten.

Inbraak en diefstal

R. ging in maart vorig jaar aan de slag in Velotel in Brugge. Hoewel hij kort nadien opgepakt werd voor valsemunterij, mocht de jonge Bruggeling toch aan de slag blijven in het hotel. “Dat was geen goed idee”, vertelde de procureur. “Beklaagde haalde er systematisch geld uit de kassa voor in totaal bijna 4.000 euro.” Dave R. werd opnieuw aangehouden, maar kwam korte tijd nadien opnieuw voorwaardelijk vrij. Hij leefde z’n voorwaarden niet na en pleegde een zelfs een inbraak. R. drong jeugdhuis Den Couter in Poperinge binnen en nam de haal met bijna 600 euro uit de kassa. “Dergelijk dossier heb ik nog niet veel gezien. Beklaagde blijft continu z’n kansen verprutsen en mensen bestelen.”

Volgens z’n advocate is Dave R. geen ordinaire dief. “Hij heeft tot z’n 18de in de jeugdinstelling in Ruiselede en belandde kort nadien in de gevangenis. Dat was geen plaats voor hem, maar na z’n vrijlating had hij niets en belandde hij op straat. Hij heeft veel spijt. Hij heeft z’n werkgever teleurgesteld, maar was gefrustreerd omdat z’n overuren niet uitbetaald waren.” Uitspraak op 27 juni.